Российский истребитель сбросил бомбу на Белгород

Министерство обороны России сообщило, что в Белгороде произошел взрыв российского авиационного боеприпаса.

"20 апреля 2023 года около 22:15 мск при выполнении полета самолета Су-34 Воздушно-космических сил над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса, - говорится в сообщении. - В результате имеются повреждения жилых строений, жертв нет. Проводится расследование".

Минобороны не уточняет, какой именно боеприпас упал на Белгород.

В результате взрыва в Белгороде пострадали два человека, сообщил позже губернатор Вячеслав Гладков.

Повреждены четыре квартиры многоквартирного дома по улице Шаландина и четыре автомобиля. Жителям поврежденных квартир предлагается временное размещение в гостинице, пишет губернатор.

"По дому будет проведена экспертиза, если повреждена несущая стена, будем отселять весь подъезд", - заявил Гладков.