Запорожская АЭС полностью обесточена из-за российских ракетных ударов

Российские ракетные удары привели к полному обесточиванию Запорожской атомной электростанции, сообщает госпредприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

"Сегодня, 9 марта 2023 года, в 3:53 ночи в результате рашистских ракетных обстрелов отключилась последняя линия связи оккупированной Запорожской АЭС с украинской энергосистемой", - говорится в сообщении, информирует УНИАН.

«В частности, сейчас станция обесточена и перешла в режим блэкаута в шестой раз за время оккупации, 5-й и 6-й энергоблоки переводятся в холодное состояние, включились 18 дизель-генераторов для питания собственных нужд ЗАЭС. Горючего для их работы остается на 10 суток. "Начался обратный отсчет времени", - сказано в сообщении.

"В случае невозможности обновления внешнего питания станции в течение этого времени может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира", - отметили в компании.

Кроме того, все украинские атомные электростанции, находящиеся на подконтрольной Украине территории, разгрузили мощность из-за угрозы ракетных обстрелов. "По состоянию на 6:30 утра все энергоблоки суммарно выдают в энергосистему 4700 МВт", - сказано в сообщении.

"Из-за оккупации станции и вмешательства представителей Росатома в ее работу возможности украинской стороны по поддержанию ЗАЭС в режиме безопасности значительно ограничены", - говорится в сообщении.

"Сейчас срочно необходимы действия всего международного сообщества для вывода рашистских террористических группировок с территории Запорожской АЭС, передачи ее под полный контроль компетентного легитимного оператора - украинского Энергоатома, и восстановления условий сохранения ядерной, радиационной и физической безопасности ядерного объекта", - отмечается в сообщении.