Посол Украины: Не было бы войны – не летали бы ракеты

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, комментируя относительно недавнюю историю с прилетом украинской ракеты С-300 в Беларусь, заявил, что ракеты бы не летали, если бы не было войны.

«Меня вызвали в МИД. Действительно, этот прилет был зафиксирован недалеко от границы с Украиной. Но мой ответ был таков: "Если бы не было российских обстрелов и войны, поддерживаемой Беларусью, то ракеты никуда бы не летали". Я ответ предоставил, принял информацию к сведению, направил ее в Киев. Больше развития не было», - сообщил дипломат в интервью Liga.net.

«Я удивляюсь, когда они (белорусские власти – ред.) начинают поднимать шум. А чего вы удивляетесь? Сколько ракет вы запустили? Они это понимают, принимают во внимание, хотя и считают, что это наша провокация или еще что-то. Но моя позиция: не было бы войны – не летали бы ракеты. Лучше давите на Путина, чтобы он ее остановил», - подчеркнул Кизим.

«Мы фиксируем ракетные обстрелы с самого начала. Это наша функция – фиксировать и официально сообщать. Чтобы потом не было вопросов, что мы не сообщали об атаках на Украину с территории Беларуси. Последними были дроны в октябре 2022 года. А последняя ракетная атака была в сентябре. Тогда было две-четыре ракеты воздушного базирования. Кажется, Х-101. Все это есть в официальных нотах. Когда будем говорить после победы, то у нас есть что предъявить Беларуси», - заключил дипломат.