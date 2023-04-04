Сейм Литвы принял ограничения в отношении россиян и белорусов

Сейм Литвы принял ограничительные меры в отношении граждан России и Беларуси: «за» проголосовали 76 депутатов Сейма, против – 13, воздержались 34 депутата.

Вместе с тем, Сейм решил отказаться от ограничений, связанных с приемом граждан России и Беларуси в гражданство Литвы, передает Delfi.

"Я рада, что зарегистрированная мною и моими коллегами поправка получила одобрение. Я считаю, что она немного уравновесила тот предложенный закон", – заявила спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен. - "Мы действительно получили очень много писем от людей, много беспокойства, в том числе, скажем так, от потомков ссыльных, которые тоже чувствуют, что оказались в такой неопределенной ситуации. Так что, я думаю, очень хорошо, что сегодня шестая часть была вычеркнута. Следовательно, не осталось никаких избыточных ограничений для тех граждан России и Беларуси, которые давно проживают в Литве и всячески проверены".

"Есть, конечно, в том принятом законе и более спорные моменты, не все поправки были одобрены, но, я считаю, что это – хороший шаг вперед – национальный закон об ограничительных мерах был необходим", – также отметила она.

Закрепляющий национальные санкции проект закона об ограничительных мерах в связи с военной агрессией против Украины был призван на год ужесточить порядок выдачи разрешений на постоянное или временное проживание, порядок выдачи виз, введение запрета на передвижение граждан России через внешнюю границу Европейского союза (ЕС) (за исключением случаев, когда они соответствуют установленным Литвой требованиям).

Однако после обсуждений в Комитете Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) было принято решение оставить без изменений порядок выдачи вида на жительство гражданам Беларуси. Также предлагалось ввести ограничения, связанные с порядком приема граждан России и Беларуси в гражданство Литвы. Однако Сейм решил отказаться от этого положения.

В правовых актах предусматривается ужесточение права граждан России на приобретение недвижимости в Литве. Исключения коснутся только россиян, имеющих постоянный вид на жительство или приобретающих недвижимость в стране в порядке наследования.

Предусматриваются ограничения, связанные с предоставлением статуса эл. резидента, – после принятия поправок к закону будет аннулировано действие электронной идентификации и электронной подписи граждан России и Беларуси. Исключения будут действовать только в отношении лиц, имеющих постоянный вид на жительство в Литве.

Также вводятся ограничительные меры на ввоз и вывоз украинских гривен из страны. Срок действия данных ограничительных мер – один год со дня вступления закона в силу, т. е. с 3 мая 2023 г. до 2 мая 2024 г. Однако Правительство будет вправе продлить сроки, если возникнет необходимость в таком решении. Некоторые из этих национальных санкций в Литве действуют и сейчас, но цель заключается в том, чтобы перенести их в отдельный закон и не связывать исключительно с чрезвычайным положением.