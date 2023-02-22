В Литве задержаны вагоны в белорусским удобрениями на 320 тыс. евро

Власти Литвы задержали 15 вагонов с белорусскими азотными удобрениями на общую сумму около 320 тыс. евро.

Как сообщают белорусские медиа, удобрения предполагалось доставить в Дубай с перевалкой в порту Клайпеды. Состав, официальным отправителем которого является компания “Техноспецтрейдинг» был задержан еще 10 февраля.

Ранее, в сети была опубликована информация и схеме обхода санкций в части экспорта белорусских удобрений.

Как сообщило издание Euractiv, с помощью журналистов были вскрыты две компании-прокладки, которые помогали ОАО «Гродно-Азот» торговать с Европой несмотря на санкции.

В частности, упоминается созданная гродненским исполкомом компания "Гриком", которую возглавляет Виктор Русак, бывший сотрудник "Гродно Азот", экс-депутат, а на выборах 2020 года - глава избирательного участка на предприятии.

Эта компания подписала контракт (журналисты получили копию контракта) с сербской компанией Wakler о покупке удобрений, при том, что Сербия присоединялась к этим санкциям ЕС.

Осенью 2022 года лицензию на экспорт удобрений в Беларуси получила компания "Техноспецтрейдинг", у которой есть контракт с дубайской DP World Commodities and Logistics FZE на поставку 30 тысяч тонн удобрений стоимостью 15 млн евро.