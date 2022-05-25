Последнее обновление: 25.05.2022 15:36

Литва заморозила активы Белорусского металлургического завода

Власти Литвы заморозили средства и акции 13 компаний из-за санкций ЕС против России и Беларуси, сообщает Служба расследований финансовых преступлений (СРФП) Литвы.

В частности, всанкционный список включены Vydmantai wind park (группа Inter RAO Lietuva), IDS Borjomi Europe и BMZ-Baltija (официальный представитель Белорусского металлургического завода).

По последним данным СРФП, в Литве из-за международных санкций, связанных с Россией и Беларусью, заморожено около 62,8 млн евро: 51,19 млн евро, $12,1 млн и 285 тыс. российских рублей.

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