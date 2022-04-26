Последнее обновление: 26.04.2022 17:41

Литва заморозила миллионы долларов и евро по санкциям против РФ и Беларуси

Власти Литвы заморозили миллионы долларов, евро и сотни тысяч рублей на основании санкций, введенных Евросоюзом и США в связи с событиями на Украине против РФ и Беларуси.

Об этом сообщила во вторник литовская Служба расследования финансовых преступлений.

"В отношении семи юридических и физических лиц по санкциям заморожены средства на €19,215 млн и $2,071 млн", - говорится в сообщении. Блокированы также денежные переводы от таких лиц в финансовых учреждениях Литвы на €1,063 млн, $1,348 млн и 546 тыс. рублей. Служба не уточняет, за какой срок заморожены средства, передает ТАСС.

Подобным мерам подвергнуты представители Беларуси. Санкции на общую сумму €45,7 тыс. применены к трем юридическим и одному физическому лицу из этой страны.

Ранее по теме


<Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Апрель 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование