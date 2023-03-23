Последнее обновление: 23.03.2023 13:29

Боррель: Россия снова совершает военные преступления

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель отреагировал на очередной обстрел россиянами Украины, который состоялся 22 марта.

"Россия снова атаковала Украину иранскими беспилотниками, обстреляв учебные заведения и нанеся ракетный удар по жилому дому в Запорожье.

Именно тогда, когда Путин заявил президенту Си о необходимости "мирного урегулирования", Россия снова совершает военные преступления", - написал главный дипломат Евросоюза.

В среду 22 марта около 12:00 российские военные выпустили по Запорожью шесть ракет. Одна из них попала в две многоэтажки, стоящие рядом.

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