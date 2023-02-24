Китай вместо «мирного плана» опубликовал свою «позицию» насчет войны в Украине

В годовщину нападения России на Украину МИД Китая опубликовал свою "позицию относительно урегулирования украинского кризиса"

Это не план урегулирования с конкретными предложениями, которого ждали от Китая после выступления его представителя на Мюнхенской конференции, а именно позиция, изложенная в виде общих слов, призывов и пожеланий, передает BBC.

В первом из 12 пунктов своей позиции Китай заявляет, что необходимо соблюдать международное право и принцип суверенитета, независимости и территориальной целостности стран. Этот пункт может быть истолкован как поддержка Украины, поскольку с точки зрения международного права, ее территориальная целостность нарушена Россией.

Во втором пункте Китай призывает "отказаться от ментальности времен Холодной войны" и делает реверанс в сторону российской риторики о том, что Запад и НАТО угрожают ей посредством Украины.

"Безопасность страны не может обеспечиваться за счет безопасности других. Безопасность региона не должна достигаться укреплением или расширением военных блоков", - говорится в этом пункте.

В третьем пункте Китай призывает все стороны проявлять сдержанность, не "раздувать пламя" и помочь Украине и России как можно скорее возобновить диалог.

В четвертом пункте Пекин рассуждает о том, что международное сообщество должно бы создать условия и платформы для проведения мирных переговоров.

В десятом пункте снова содержится выпад в сторону союзников Украины: Пекин заявляет, что считает недопустимыми "односторонние", то есть не утвержденные Совбезом ООН, санкции.

В остальных пунктах официальной позиции Пекина относительно войны в Украине говорится о необходимости преодолеть гуманитарный кризис, соблюдать права мирных жителей и военнопленных, не стрелять по атомным электростанциям, сохранять маршруты экспорта зерна согласно "зерновой сделке" и о "послевоенном восстановлении в зонах конфликта".