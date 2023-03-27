Последнее обновление: 27.03.2023 09:21

Литва потребует усиления санкций из-за ядерного плана России в Беларуси

В связи с планами России разместить ядерное оружие в Беларуси Литва потребует усилить санкции против обеих стран, говорится в заявлении МИД Литвы.

"Вместе со своими евроатлантическими партнерами Литва решит, как реагировать на эти милитаристские планы российского и белорусского режимов… В качестве одной из ответных мер Литва будет призывать к принятию новых санкций", - говорится в заявлении.

По мнению литовского министерства, Беларусь все больше теряет суверенитет и все больше становится втянутой в военные планы России, что представляет дополнительный риск для региона Балтийского моря.

Далее по теме
Ранее по теме


<Февраль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование