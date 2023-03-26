Украина требует созыва Совбеза ООН из-за ядерного оружия в Беларуси

Намерение России разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие является очередным провокационным шагом преступного путинского режима, подрывает основы Договора о нераспространении ядерного оружия, архитектуру ядерного разоружения и систему международной безопасности в целом.

Об этом говорится в официальном заявлении МИД Украины.

Украина обращается к белорусскому обществу с призывом не допустить реализации преступных намерений по размещению на территории Беларуси ядерного оружия вопреки ее обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия, что еще больше превратит эту страну в заложника Кремля и будет иметь катастрофические последствия для ее будущего, подчеркнули в МИД.

"Обращаемся к государствам "Группы семи" и Европейского Союза предупредить белорусские власти о далеко идущих последствиях для Беларуси, в случае ее согласия принять на своей территории тактическое ядерное оружие от России", - призвали в министерстве.

Украина ожидает эффективных действий по противодействию ядерному шантажу Кремля со стороны Великобритании, Китая, США и Франции, в том числе и как постоянных членов Совета Безопасности ООН, которые несут особую ответственность за недопущение угроз агрессии с использованием ядерного оружия.

"Требуем немедленно созвать с этой целью внеочередное заседание Совета Безопасности ООН", - заявили в МИД.

Украина призвала всех членов мирового сообщества довести до преступного путинского режима категорическую неприемлемость его очередных ядерных провокаций и принять решительные меры с целью предотвращения любой возможности применения государством-агрессором ядерного оружия.