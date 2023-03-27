Глава МИД Латвии: Беларусь становится военным округом РФ

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал к новым санкциям после заявлений Москвы о намерениях разместить в Беларуси ядерное оружие, отметив, что ядерные планы Кремля являются очередным признаком поглощения Беларуси.

"Развертывание российского тактического ядерного оружия в Беларуси подтверждает, что Беларусь стала просто еще одним военным округом для вооруженных сил ВС РФ. Евросоюз и Группа семи должны применить больше санкций против России и режима Лукашенко и закрыть все лазейки в уже примененных ограничениях", - отметил министр иностранных дел Латвии.

Литва также заявила, что будет требовать новых санкций в связи с планами России разместить ядерное оружие в Беларуси.