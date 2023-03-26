ISW: Заявление Путина о ядерном оружии в Беларуси является "информационной операцией"

Институт изучения войны (ISW) назвал "очередной информационной операцией" интервью Владимира Путина, показанное накануне российскими телевидением, во время которого Путин заявил о планах разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие и утверждал, что к концу 2023 года страна произведет больше полутора тысячи танков.

Американские эксперты считают, что Путин преувеличивает возможность мобилизовать предприятия ВПК с целью создать ложное впечатление, будто дальнейшее сопротивление и западная поддержка Украины бесполезны.

Оценивая состояние российского ВПК во время войны, Путин утверждал, что Западу придется пойти на жертвы в гражданских проектах, чтобы увеличить военное производство. ISW считает такие претензии на лидерство необоснованными, ведь ВВП США в 10 раз превышает ВВП России, а экономики Британии, Германии и Франции вместе взятые - почти в пять раз.

Да, США и их союзники должны сделать выбор, рассматривая возможность расходования крупных сумм, необходимых для поддержки Украины. Однако выбор, с которым они сталкиваются, ничуть не тяжелее того, перед которым стоит Россия, констатируют авторы обзора. Баланс ресурсов и промышленных мощностей - в пользу Запада, а российский военно-промышленный потенциал безнадежно уступает западному.

Путин, по мнению ISW, пытается убедить Запад направлять меньше своего потенциала на поддержку Украины, ложно убеждая, что тот не может сравниться с Россией. Хотя именно России может потребоваться переход на экономику военного времени для поддержания операций в Украине (а Путин хотел бы этого избежать), тогда как Запад может продолжать поддерживать Украину, не переводя свои экономики на военные рельсы, считают эксперты.

Заявленные цели по производству танков в этом году (около 1,6 тысячи) не учитывают ограниченные возможности для производства более совершенных машин и игнорируют потери на поле боя. Единственный производитель танков "Уралвагонзавод" производит всего 20 танков в месяц. Такими темпами для достижения поставленной Путиным цели потребуется больше шести лет, а не год, и "Уралвагонзавод" вряд ли может быстро увеличить темпы, считают аналитики ISW, предсказывая дальнейшее расконсервирование советских танков.

Комментарии Путина - "информационная операция", призванная возродить ауру мощной советской военной промышленности. Его слова не отражают российские реалии и не соответствуют балансу экономической мощи и военно-промышленного потенциала между Россией и "коллективным Западом", резюмируют эксперты.

"Информационной операцией" институт называет и планы Путина разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси к 1 июля в ответ на решение Британии отправить в Украину боеприпасы, содержащие обедненный уран. Путин при этом отверг заявления Запада о том, что такие боеприпасы не содержат радиоактивных компонентов, но его аргументы не соответствуют действительности.

Путин - человек, избегающий риска, он постоянно угрожает применить ядерное оружие без какого-либо намерения довести дело до конца. Цель та же - сломить решимость Запада, уверены авторы ISW. По их мнению, размещая ядерное оружие в Беларуси, Путин в очередной раз пытается использовать опасения по поводу ядерной эскалации.