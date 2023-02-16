Лукашенко готов довольствоваться тактическим ядерным оружием

Лукашенко заявил, что ему не нужно стратегическое ядерное оружие, поскольку он не собирается «убивать американцев», и ему вполне хватит тактического ядерного оружия.

"Нам стратегическое оружие абсолютно не нужно. Мы не собираемся убивать американцев и осуществлять пуски ядерных стратегических ракет с территории Беларуси. Мы не собираемся наносить удар по Америке и даже по европейским странам. А тактическое ядерное оружие - это о нем идет речь, чтобы были подготовлены эти самолеты, которые могут нести тактическое ядерное оружие", - заявил сегодня Лукашенко.

"У нас были самые современные "Тополь-М". Самое современное оружие стояло здесь. Мы его вывели взамен на гарантии американцев, европейцев и россиян, что они никогда не будут посягать на наши суверенитет и независимость, никогда не применят к нам экономических санкций. Там так прописано. Они на это наплевали, растоптали, применяют против нас санкции. Душат, где только возможно, в нарушение того договора. Если бы у нас было это ядерное оружие, они бы с нами так не разговаривали. Значит, все понимают только силу", - утверждает он.