Россия проапгрейдит белорусские Су-25 под доставку ядерного оружия

Россия не планирует создание на территории Белоруссии объектов для хранения ядерных боезарядов на данный момент, но проапгрейдит белорусские Су-25 до возможности доставки ядерного оружия.

Об этом заявил в пятницу на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, передает ТАСС.

"На данном этапе речь идет исключительно о передаче Республике Беларусь комплексов "Искандер-М" двойного оснащения с ракетами в обычном снаряжении, а также придании части белорусских самолетов Су-25 технической возможности нести ядерное оружие", -утверждает Воронцов. - "Передавать Беларуси технологии по переоборудованию самолетов в носителей ядерного оружия не предполагается".

"В настоящее время не предполагается также ни физически оснащать белорусские системы ядерными боезарядами, ни перемещать такие боезаряды на белорусскую территорию. Создание в Беларуси объектов для хранения ядерных боезарядов также не предусматривается", - подчеркнул Воронцов. По его словам, "они по-прежнему будут сосредоточены на центральных складах в пределах территории России".