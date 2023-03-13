Последнее обновление: 13.03.2023 11:43

Беларусь хочет к концу года согласовать с РФ принципы единого рынка газа

Власти Беларуси надеются до конца года проработать с Россией принципы формирования объединенного рынка газа Союзного государства, что позволит сблизить условия для хозяйствующих субъектов двух стран.

"Мы в любом случае ставим себе такую задачу… Это формирование принципов по объединенному рынку газа Союзного государства. И это уже будет … дальнейшим толчком [для создания] объединенного рынка электрической энергии… Ну и самая главная задача - сближение условий для хозяйствующих субъектов двух стран», - заявил в эфире белорусского госТВ министр энергетики РБ Виктор Каранкевич.

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