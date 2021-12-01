Путин надеется, что дальше угроз перекрыть транзит газа Лукашенко не пойдет

Владимир Путин понимает жесткие ответы Лукашенко Европе о готовности остановить транзит российского газа, но рассчитывает, что это не приведет к срыву выполнения обязательств РФ перед ЕС.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что заявления о готовности остановить транзит газа из России в Польшу в случае закрытия Варшавой польско-белорусской границы - "это позиция … суверенного, независимого государства".

Песков добавил, что "Беларусь и Лукашенко становятся объектами беспрецедентного давления со стороны целого ряда западных стран, это совершенно неоправданное давление, агрессивное, что не может не приводить к очень жесткой контрреакции со стороны Беларуси".

"В этом плане президент [РФ Владимир Путин] выразил понимание жестких ответов. Но с другой стороны президент рассчитывает на то, что это никоим образом не приведет к срыву выполнения наших обязательств перед европейскими получателями газа, тем более в это непростое для европейцев время", - заявил Песков.

На вопрос о том, осложнятся ли отношения Москвы и Минска, если Беларусь все же примет решение остановить транзит, Песков сказал: "Мы не хотели бы даже рассуждать о подобных ситуациях".