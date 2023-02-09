Госпогранкомитет РБ сообщил о перехвате украинского квадрокоптера

Госпогранкомитет Беларуси о перехвате квадрокоптера, запущенного с целью разведки со стороны Украины.

«Инцидент произошел 8 февраля вблизи государственной границы в Столинском районе. Белорусские пограничники обнаружили беспилотник, направлявшийся с украинской стороны в тыл белорусской территории. Пограничным нарядом с применением радиоэлектронного ружья пресечен дальнейший полет украинского беспилотника», - говорится в сообщении.

Ведомство указывает, что квадрокоптер был оборудован встроенной видеокамерой.

«Содержимое карты памяти подтверждает, что дрон запущен с территории Украины и применялся для ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории Республики Беларусь».

В 2022 году ведомство трижды сообщало о перехвате беспилотников: 1 декабря, 2 и 16 ноября.