Последнее обновление: 04.11.2022 15:01

Блинкен: Применение ядерного оружия обернется катастрофой для Путина

Применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для Путина и России, заявил госсекретарь США в рамках встречи министров иностранных дел G7 в Германии.

"Вместе с G7 страны всего мира дают понять президенту Путину, что любое применение ядерного оружия будет катастрофой для него и для России", - сказал Блинкен.

Также госсекретарь США высказался по поводу ограничения цен на российскую нефть, установленного G7.

По его словам, эта мера необходима, во-первых, "для удовлетворения спроса". "А во-вторых, чтобы ограничить возможности президента Путина набивать свои карманы за счет доходов от продажи энергоносителей для подпитки и финансирования войны против Украины. Я считаю, что этот механизм поможет нам сделать именно это", - пояснил Блинкен.

Ранее по теме


<Октябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование