Последнее обновление: 19.02.2023 10:36

США предупредили Китай о последствиях за помощь РФ

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава китайской дипломатии Ван И провели встречу на Мюнхенской международной конференции по безопасности.

Как сообщило американское внешнеполитическое ведомство, Блинкен предупредил Вана И, что власти Китая столкнутся с серьезными последствиями в случае, если примут решение оказать помощь России в ее войне против Украины или будут содействовать Москве в уходе от санкций.

В интервью телекомпании NBC Блинкен также сказал, что главное опасение США – возможное намерение Китая предоставлять России материально-техническую помощь в войне.

До начала 2023 года Ван И был министром иностранных дел Китая, а сейчас возглавляет Канцелярию комиссии по иностранным делам Компартии Китая. Этот орган отвечает за надзор над внешней политикой страны.

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