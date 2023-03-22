США: Китай не является беспристрастной стороной войны в Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби во вторник раскритиковал заявления китайского лидера Си Цзиньпина о том, что КНР якобы является беспристрастной стороной в российско-украинской войне.

"Я не думаю, что можно обоснованно воспринимать Китай как беспристрастную страну в любом случае", - заявил Кирби дал на брифинге.

"Они не осудили вторжение. Они не прекратили покупать российскую нефть и российские энергоносители. Президент Си счел нужным прилететь аж в Москву, ни разу не поговорил с президентом Зеленским, не посетил Украину, не поинтересовался взглядом украинцев, и он и его режим продолжают повторять российскую пропаганду о том, что это какая-то война Запада против России, что это какая-то экзистенциальная угроза. Как по мне, это просто полная ерунда", - добавил он.

Кирби подчеркнул, что о беспристрастности Китая можно было бы говорить, если бы он был готов услышать украинскую сторону и поддерживал бы такие переговоры между Киевом и Москвой, которые бы учитывали украинскую позицию.