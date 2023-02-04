Пентагон обнаружил китайский аэростат над Латинской Америкой

США обнаружили, что еще один китайский аэростат, который квалифицируется как разведывательный, в настоящее время находится над территорией Латинской Америки, сообщил телеканал Fox News.

"Мы видим сообщения о воздушном шаре, пролетающим над Латинской Америкой. Теперь мы считаем, что это еще один китайский аэростат наблюдения", - заявил телеканалу официальный представитель Пентагона генерал Пэт Райдер.

Как сообщалось накануне, Минобороны США над территорией США был обнаружен объект, "предназначенный для сбора разведданных, который, скорее всего, был запущен Китайской Народной Республикой". Его пролет был зафиксирован над американскими режимными объектами.

Это сообщение вылилось в дипломатический скандал между США и Китаем. Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил запланированный на 5-6 февраля визит в Китай, передает Интерфакс.

В пятницу в МИД Китая заявили, что аэростат является гражданским воздушным судном, использующимся в научных целях, главным образом метеорологических, и в воздушное пространство США он попал случайно.

"Китай продолжит поддерживать связь с американской стороной и должным образом отреагирует на эту неожиданную ситуацию, вызванную форс-мажорными обстоятельствами", - говорится в заявлении китайского внешнеполитического ведомства.