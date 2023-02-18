ЧВК "Вагнер" потеряла в Украине более 30 тысяч наемников

Российская частная военная компания "Вагнер" потеряла более 30 000 наемников с момента вторжения России в Украину 24 февраля, около 9 000 из них погибли в боях.

По оценкам Соединенных Штатов, 90% солдат группы Вагнера, убитых в Украине с декабря, были осужденными, заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон, передает Reuters.

Половина всех смертей произошла с середины декабря, когда усилились бои в городе Бахмут, сказал спикер, ссылаясь на новые данные разведки. Кирби сказал, что за последние несколько дней группы наемников достигли определенных успехов в Бахмуте и его окрестностях, но эти успехи были достигнуты в течение многих месяцев и были достигнуты "разрушительной ценой, которая не является приемлемой".

"Вполне возможно, что они могут достичь успеха в Бахмуте, но это не будет иметь для них никакой реальной ценности, потому что город не имеет реального стратегического значения", - сказал он, добавив, что украинские силы будут удерживать прочные оборонительные рубежи по всему Донбассу.

Кирби сообщил журналистам, что "Вагнер" продолжает в значительной степени полагаться на осужденных, которых отправляют на войну без подготовки и снаряжения, несмотря на недавние комментарии основателя "Вагнера" Евгения Пригожина о том, что он прекратил вербовать заключенных для участия в боевых действиях в Украине.