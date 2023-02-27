ООН обсудит расследование военных преступлений в Украине

В Женеве в понедельник открывается ежегодная сессия Совета по правам человека ООН, в рамках которой планируется обсудить расследование военных преступлений, совершенных на территории Украины с начала российского вторжения.

Тема войны в Украине, как ожидается, станет доминирующей на встрече, которая открывается спустя несколько дней после того, как Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию с требованием к России немедленно вывести войска из соседней страны.

"Мы хотим, чтобы эта сессия показала, как показала и Генеральная Ассамблея ООН [...] что мир стоит бок о бок с Украиной", - сказал накануне открытия сессии постоянный представитель Британии в ООН Саймон Мэнли, которого цитирует AFP.

Сессия продлится рекордные шесть недель, на ее открытии в понедельник выступит генсек ООН Антониу Гутерриш, а в общей сложности в первую неделю ожидаются выступления около 150 глав государств и правительств, в том числе представителей США, Китая, Украины и Ирана, передает BBC.

В четверг ожидается выступление замглавы МИД России Сергея Рябкова. В прошлом году, когда на заседании Совета начали показывать выступление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, многие дипломаты покинули зал.

"Мы считаем, что Россия не заслуживает места в этом зале, - сказала журналистам постпред Украины Евгения Филипенко. - Мы будем действовать соответствующим образом".