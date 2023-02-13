ISW: РФ манипулировала темой переговоров ради задержки поставок западных танков Украине

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что Россия пыталась манипулировать темой переговоров в декабре 2022 года, чтобы задержать поставки западных танков и подготовиться к новому большому наступлению.

Так, в течение декабря 2022 года Кремль резко расширил ложный нарратив о переговорах. Его активизация совпала с подготовкой РФ к крупной наступательной операции, запланированной на начало 2023 года. В планах Кремля было сыграть на стремлении Запада к мирным переговорам и помешать поставкам танков.

Это продолжалось до 27 декабря, пока министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не заявил, что они будут добиваться военного решения в Украине, отмечают аналитики.

"Тогда уже было слишком поздно, чтобы танки от западных партнеров пришли вовремя и помешали российскому наступлению", - считают аналитики.

"Рассказ о мирных переговорах с Россией, безусловно, не был единственной или даже главной причиной задержки со снабжением Западом танков Украине. Однако время ее начала, усиления и прекращения кремлем убедительно свидетельствует о том, что она была приурочена к поддержке российского наступления, что продолжается сейчас", – говорят в Институте.