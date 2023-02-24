Зеленский: 2023 год станет для Украины годом несокрушимости

Президент Владимир Зеленский 24 февраля, в годовщину широкомасштабного вторжения России, обратился к украинцам.

"24 февраля миллионы из нас сделали выбор: не белый флаг, а сине-желтый. Не бегство, а встреча. Встреча врага. Сопротивление и борьба", - подчеркнул президент, опубликовав видео в Telegram. Он отметил, что год борьбы - был годом боли, сожаления, веры и единства, передает УНИАН.

"И это год нашей с вами несокрушимости. Знаем, что это будет годом нашей с вами победы!" - заявил Зеленский.

Позже в обнародованном Офисом президента видеообращении в честь годовщины вторжения Зеленский подчеркнул: "Мы сильны. Мы готовы ко всему. Мы победим всех. Потому что мы - это Украина!" Эти слова я сказал год назад, в первом обращении с начала полномасштабной войны. Мы не знали, что будет завтра. Но точно поняли: за каждое завтра надо драться! Мы стоим ровно один год".

Глава государства подчеркнул, что Украина выдержит угрозы, обстрелы, кассетные бомбы, крылатые ракеты, дроны-камикадзе, блекаут, холод, потому что украинцы сильнее этого.