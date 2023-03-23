Тихановская назвала «колонизаторскими» действия России в Беларуси

Светлана Тихановская, выступая в Конгрессе США, выступила против российского вмешательства во внутренние дела Беларуси и назвала действия Кремля колонизаторскими.

"Настало время выступить против российского вмешательства во внутренние дела Беларуси. РФ поддерживает нелегитимный режим и осуществляет колонизаторские действия против нашей национальной идентичности", - заявила Тихановская.

По ее словам, Россия "свободно использует" территорию, воздушное пространство и инфраструктуру Беларуси в военных целях, чтобы "атаковать и угрожать Украине".