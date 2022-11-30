Латвия констатирует рост потока мигрантов к границе со стороны Беларуси

В последние недели увеличился поток мигрантов, направляемый белорусским режимом в Латвию, заявил сегодня на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции начальник Государственной пограничной охраны (ГПО) Латвии Гунтис Пуятс.

По словам Пуятса, виден очень высокий уровень участия белорусских служб в организации потока нелегальных мигрантов. Также у границы с белорусской стороны замечено нетрадиционное вооружение пограничников - снайперские винтовки и автоматы.

В прошлом году было предотвращено 4045 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, задержано 446 человек. Из них 59 человек уехали добровольно, в основном в Ирак. Из центра размещения просителей убежища бежал 421 человек, что, по словам Пуятса, свидетельствует о том, что никто не был заинтересован оставаться в Латвии. Также мигранты часто симулируют проблемы со здоровьем только для того, чтобы попасть на территорию ЕС.

В этом году было предотвращено 4057 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы лицами, задержан 141 человек, которым не препятствовали в пересечении границы по гуманитарным соображениям.

Пуятс отметил, что поток иммигрантов был волнообразным, и самое напряженное время было в январе. В основном давление было направлено против Литвы, избравшей тактику недопуска иммигрантов в страну, поэтому поток разделился между Латвией и Польшей.

Наблюдения последних недель свидетельствуют о том, что в Латвию вновь направляется самый большой поток мигрантов - больше, чем в Литву. На прошлой неделе нелегально проникнуть в Латвию пытались 178 человек, неделей ранее - 71. За последние сутки в Латвию пытались проникнуть 42 человека, что является самым большим количеством за последнее время.

Пуятс резко высказался в адрес белорусского режима, который продолжает организовывать группы мигрантов и направлять их на территорию ЕС. Режим действует как организованная преступная группировка, которая зарабатывает деньги на перемещении и торговле людьми. Затем эти деньги, по всей видимости, используются для нарушения прав человека в Беларуси и поддержки российской войны против Украины.

Начальник ГПО предупредил, что зимой будет все труднее не допускать иммигрантов в Латвию. Следует также учитывать протесты в Иране и сотрудничество России с этой ближневосточной страной, что может привести к увеличению числа иранцев, желающих попасть в Европу.

Из-за нелегальной иммиграции правительство Латвии объявило чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и Даугавпилсе, которая продлена до 10 февраля 2023 года.