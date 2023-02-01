Латвия до 10 мая продлила чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью

Во вторник правительство Латвии одобрило продление чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью до 10 мая с целью борьбы с нелегальной миграцией, которой способствует режим Лукашенко.

Чрезвычайную ситуацию в Лудзенском и Краславском краях и Даугавпилсе впервые объявили 10 августа 2021 года. Ее несколько раз продлевали, и предыдущее продление действовало до 10 февраля, сообщает Delfi.

Общее ориентировочно необходимое финансирование для продления чрезвычайной ситуации на границе на три месяца составляет 2,15 млн евро. Расчет основывается на предварительных оценках, и сумма расходов может значительно увеличиться по мере ухудшения ситуации.

Во время объявления чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью пограничники, вооруженные силы и полиция имеют право использовать имеющиеся в их распоряжении средства и процедуры для пресечения незаконного пересечения границы.

До 16 января этого года было предотвращено 233 попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, в то же время 12 человек по гуманитарным причинам были пропущены на территорию Латвии.