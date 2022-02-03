Тихановская обсудила с главой ICAN безъядерный статус Беларуси

Глава ICAN и лауреат Нобелевской премии мира 2017 Беатрис Фин призвала Лукашенко отказаться от поправки в Конституцию Беларуси, лишающую страну безъядерного статуса.

«Ядерная угроза реальна. Мы призываем Александра Лукашенко прекратить попытки внести поправки в Конституцию, чтобы лишить Беларусь безъядерного статуса и разрушить демократию, а Россию – обязаться не расширять размещение ядерного оружия. Оно не может быть использовано в качестве разменной монеты», - заявила Беатрис Фин на брифинге по итогам встречи со Светланой Тихановской.

ICAN – организация, которая занимается проблемой ядерного вооружения и работает над присоединением к Договору о запрещении ядерного оружия и его соблюдением.

Светлана Тихановская в свою очередь обвинила Лукашенко в том, что поправкой в Конституцию он готов лишить Беларусь безъядерного статуса и нейтралитета.

«…они убрали из своего проекта Конституции положения о безъядерном статусе и нейтралитете. Это открывает Беларусь для размещения ядерного оружия, что делает нас мишенью в потенциальном вооруженном конфликте. Кроме того, отказ от нейтралитета может втянуть Беларусь в чужие войны. Эти войны не будут иметь ничего общего с национальными интересами Беларуси. Мы должны избежать этого любой ценой», - заявила Тихановская.

Она заверила, что совместно с ICAN и другими международными субъектами будет работать над гарантиями, что «Беларусь останется безъядерным и нейтральным государством».

«Это то, чего хотели беларусы в 1990 году. Это то, чего они хотят сегодня», - подчеркнула Тихановская.