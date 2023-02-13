Лукашенко хочет, чтобы страны ОДКБ определились с политикой в отношении Украины

Лукашенко призвал страны ОДКБ определиться с политикой в отношении конфликта Украины и России.

"Если кто-то думает, что конфликт Украины и России - это не наш конфликт, что тихонько где-то отсидимся, - ничего подобного, так не будет. Придет время, оно недалеко, буквально завтра, и оно потребует определяться, занимать определенную позицию. Я не говорю, что во вред национальным интересам и так далее, но со всеми нашими союзными недостатками нам придется четко определять свою политику, свою линию для того, чтобы действовать вместе", - заявил Лукашенко на встрече с генсеком ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым.

«Вместе всегда проще и легче», - добавил он.