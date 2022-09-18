Последнее обновление: 18.09.2022 13:44

Тихановская и Макей примут участие в 77 сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Светлана Тихановская прибыла в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет с 21-26 сентября 2022 года.

Тихановская проведет двухсторонние встречи в штаб-квартире ООН, встретиться с представителями госдепартамента США, спецпредставителем ЕС по правам человека и другими политиками.

Кроме того, Тихановская проведет встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которой будут обсуждаться упрощение визовых условий для белорусов, гарантии независимости Беларуси на фоне попыток России установить контроль над страной, а также роль режима Лукашенко в войне против Украины.

Тихановская также встретится с главой Европарламента.

Тем временем, МИД РБ сообщил, что участие в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН примет и глава МИД РБ Владимир Макей.

«Программой визита Владимира Макея в Нью-Йорк предусмотрены выступления главы белорусского внешнеполитического ведомства на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, участие во встречах министров иностранных дел государств - членов ОДКБ и государств - участников Движения неприсоединения, министерской встрече Группы друзей в защиту Устава ООН, министерской встрече Группы единомышленников в поддержку стран со средним уровнем дохода, подписании Конвенции об облегчении условий пересечения границ при международной железнодорожной перевозке пассажиров, багажа», - говорится в сообщении.

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