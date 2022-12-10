Беларусь снова пытается влезть в зерновую сделку

Власти Беларуси предприняли очередную попытку стать участником «зерновой сделки», организовав транзит украинского продовольствия через территорию РБ в порты Литвы в обмен на отмену санкций в отношении экспорта белорусских удобрений.

Об этом сообщил в пятницу официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Заместитель главы МИД Беларуси (Юрий Амбразевич) проинформировал генерального секретаря о том, что Беларусь примет без предварительных условий транзит украинского зерна через свою территорию для экспорта из литовских портов", - сказал Дюжаррик.

Однако при этом он добавил, что Амбразевич "подтвердил запросы своего правительства относительно предоставления Беларуси возможности экспортировать свои удобрения, в отношении которых действуют санкции".

Ранее, Украина отвергла возможность экспорта своей продукции через Беларусь, поскольку последняя поддерживает российское военное вторжение в Украину.