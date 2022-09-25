Последнее обновление: 25.09.2022 10:31

Штаб Тихановской раскрыл детали кулуарных встреч Макея с представителями США и ЕС

Глава МИД Беларуси Владимир Макей сообщил, что на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке провел 10 кулуарных встреч, в том числе с представителями Европейского союза и США.

Он утверждает, что «есть очень хорошие, конкретные позитивные договоренности относительно будущих перспектив», что «есть ряд коллег, которые понимают абсурдность нынешней ситуации и необходимость выхода из нее».

«Я убежден, что эти встречи в конечном итоге дадут свои плоды», - утверждает Макей.

Более подробно о содержании «кулуарных встреч» Макея рассказал Франак Вячорка, советник Светланы Тихановской, делегация которой также принимала участие в сессии Генассамблеи ООН.

«Макей похвалился встречами с представителями западных стран. Правда, собеседники отказались от публичности встреч, поскольку для них это вопрос репутации. Но выслушать Макея согласились. Да, мы знали об этих встречах и знаем, о чем он говорил», — сказал Вячорка.

«Просьбы перевернуть страницу. Намеки, что надо спасать Лукашенко от России. Иначе случатся такие же референдумы, как в Украине. Просьбы снять санкций с калийной отрасли. Обоснование: голод в мире. И люди не должны страдать из-за санкций. Обещание постепенно освобождать политзаключенных, при условии, что не будет давления. По его словам, уже якобы 35 освобождены (видимо, речь идет о тех, у кого закончились сроки). Беларусь может стать посредником между Украиной и Россией», - перечислил советник Тихановской темы «кулуарных встреч».

«Мы все это уже проходили. И помним, как Макей клялся, что не будет атаки с белорусской территории. Мы помним, что уже много раз западным политикам заговаривали зубы. Хотя сам факт, что Макей начал забрасывать удочки, может свидетельствовать, что тяжело им стало, сильно придавило. Страшно стало от мысли, что Россия не победит. Наша позиция принципиальная: должны быть освобождены все, а не 5 или 30. Российские войска должны быть выведены с нашей территории. Вот тогда это действительно будет сигнал к диалогу. А пока это очередная попытка обдурить Запад и народ», — резюмировал Вячорка.

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