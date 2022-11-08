СМИ раскрыли детали новой помощи ЕС для Украины на 18 млрд евро

Европейский Союз предложит в среду новый механизм предоставления финансовой помощи Украине в размере 18 миллиардов евро на более предсказуемой основе.

По словам людей, знакомых с предложением, план создаст устойчивую основу для покрытия финансов Украины в 2023 году, оставаясь при этом гибким для корректировки помощи в соответствии с меняющимися потребностями в финансировании. План также поможет подготовить почву для усилий по восстановлению, сообщает Bloomberg.

План ЕС имеет целью обеспечить большую предсказуемость в финансовой поддержке Украины после критики со стороны США и Киева относительно задержек в предоставлении ликвидности. Украина нуждается в около 38 миллиардов долларов в следующем году, и администрация Байдена дала понять, что готова покрыть около половины этой суммы.

Новый инструмент для Украины обеспечит высоко льготные кредиты для покрытия насущных потребностей, восстановления критически важной инфраструктуры и начальной поддержки послевоенной реконструкции.

Выделение кредитов будет происходить на условиях, которые Украина должна выполнить в сфере верховенства права, управления, борьбы с мошенничеством и коррупцией, что будет способствовать ее усилиям по приобретению членства в Европейском Союзе.

Чтобы избежать дальнейших задержек, Еврокомиссия предложит использовать дополнительную подушку в бюджете ЕС в качестве гарантии для привлечения средств. Этот вариант потребует единодушной поддержки правительств 27 стран-членов для внесения изменений в бюджетные рамки ЕС.