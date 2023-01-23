Лукашенко утвердил два решения на охрану госграницы в 23 году

Лукашенко утвердил решения на охрану государственной границы органами пограничной службы в 2023 году.

Как сообщил Госпогранкомитет РБ, в текущем году утверждены два решения - на охрану госграницы пограничниками на земле и ПВО в небе.

«Основные усилия в охране границы в этом году будут сосредоточены на украинском направлении, а также на участках, где возможно возникновение новых внешних вызовов и угроз пограничной безопасности», - говорится в сообщении Госпогранкомитета.

Отмечается, что ведомство будет повышать боевую готовность органов погранслужбы путем наращивания боевых возможностей маневренных групп, совершенствовать инфраструктуру госграницы, включая возведение новых рубежей охраны и оснащение их самыми современными техническими средствами на наиболее опасных участках.