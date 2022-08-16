Лукашенко сделал платной очередь на границе

Лукашенко указом №280 сделал платной очередь на выезд за границу, отменив при этом услугу платного бронирования.

«…предусмотрено, что все транспортные средства при их въезде в зону ожидания должны оплатить регистрацию в системе электронной очереди. При этом въезд в зону ожидания будет упорядочен и станет осуществляться в порядке живой очереди», - говорится в официальном комментарии к документу.

«Ранее существовавшая услуга платного бронирования времени въезда транспортных средств в пункт пропуска из зоны ожидания также отменяется», - сказано в комментарии.

Часть денежных средств, полученных от функционирования системы электронной очереди, будет перечисляться Государственному пограничному комитету для совершенствования материально-технического обеспечения органов пограничной службы. Порядок и размер таких перечислений определит Совет Министров.

За Правительством также закреплены полномочия по определению порядка функционирования системы электронной очереди, требований к оборудованию зоны ожидания и регистрации в ней транспортных средств, что позволит унифицировать и упорядочить работу операторов зон ожидания.

В настоящий момент выезжающие за границу на автомобилях граждане оплачивают местный сбор.