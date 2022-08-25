Последнее обновление: 25.08.2022 19:00

Госпогранкомитет РБ сообщил о возможном минировании автомобиля на перехода в Бресте

Госпогранкомитет Беларуси сообщил, что на одном из автомобилей, въехавшем в Беларусь из Польши, обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство

«Сегодня утром, 26 августа, в автодорожный пункт пропуска Брест на въезд в Беларусь прибыл автомобиль на российских регистрационных номерах. За рулем машины марки Киа находился гражданин Российской Федерации. В ходе осмотра транспортного средства пограничный наряд обнаружил предмет с проводами размером 5х9 см, который был прикреплен на днище авто в районе переднего пассажирского сиденья», -говорится в сообщении.

«Автомобиль был оперативно оцеплен, пропуск лиц и транспортных средств приостановлены. На место прибыли сотрудники МЧС и саперная группа. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия», - сказано в сообщении.

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