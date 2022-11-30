Госпогранкомитет РБ продлил ограничения на посещение погранполосы в Гомельской области

Госпогранкомитет РБ продлил до 1 марта 2023 года ограничения въезда (входа), временного пребывания граждан в пограничной полосе на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов Гомельской области.

В указанный период времени приостанавливается выдача пропусков в пограничную полосу на территории указанных районов.

«Ограничения не распространяются на собственников земельных участков, лиц, выполняющих трудовые (служебные) обязанности, участвующих в мероприятиях по охране государственной границы на указанной территории», - говорится в сообщении ведомства.