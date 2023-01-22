Дома у Байдена нашли еще партию документов с грифом "секретно"

Следователи ФБР нашли еще партию документов с грифом "секретно" по итогам обыска в доме президента США Джо Байдена в Уилмингтоне, что в штате Делавэр, сообщает CNN.

Личный юрист президента Боб Бауэр сообщил, что обыск проходил в пятницу 20 января и длился около 13 часов.

"Министерство юстиции забрало материалы, которые считало подпадающими под расследование, включая шесть объектов, состоящих из документов с грифом и сопровождающих материалов. Некоторые из них - со времен работы президента в Сенате, некоторые - со времен, когда он занимал должность вице-президента. Минюст также забрал для дальнейшего исследования записки от руки, со времен вице-президентства", - детализировал он.

Обыск проходил с согласия юристов президента и в их присутствии. Бауэр добавил, что о факте обыска в Минюсте попросили не сообщать заранее.

Надзор за процессом осуществлял прокурор Джон Лауш, которому поручили начальное ведение расследования. Назначенный для этого расследования спецпрокурор Роберт Хур еще завершает подготовку к началу работы на этой должности.