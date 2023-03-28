Трамп предлагает американцам молиться из-за ядерного оружия в Беларуси

Экс-президент США Дональд Трамп призвал американцев молиться из-за решения России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, используя эту ситуацию для критики действующей власти.

"Как я и предсказывал, теперь мы имеем дело с серьезной проблемой. Слово на букву "N" (nuclear) теперь стало главной темой. Это ситуация была вызвана нами. Это то, что происходит, когда вашим правительством правят некомпетентные люди. Все, что я могу сказать сейчас: молитесь", - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.