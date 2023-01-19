США осуждают режим Лукашенко за политически мотивированные судебные процессы

США осуждают режим Лукашенко за преследование мирных демонстрантов, членов демократической оппозиции, журналистов, профсоюзных активистов, правозащитников и простых белорусов.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя по просьбе журналистов уголовное дела в отношении журналиста и члена непризнанного властями РБ Союза поляков Беларуси Андрея Почобута.

"Мы осуждаем вопиющие попытки режима Лукашенко запугивать и преследовать мирных демонстрантов, членов демократической оппозиции, журналистов, профсоюзных активистов, правозащитников и простых белорусов. Эти политически мотивированные судебные процессы - лишь последние примеры попыток режима запугать и репрессировать тех, кто добивается справедливости, уважения прав человека, а также демократической Беларуси", - заявила Карин Жан-Пьер.

Она напомнила о введенных США накануне санкциях в отношении 25 должностных лиц РБ за «участие в подрыве белорусской демократии».

"США решительно поддерживают белорусский народ и его демократические устремления", - заявила пресс-секретарь Белого дома.

Андрей Почобут был задержан весной 2021 года по обвинению по ст. 130 ("Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни") и ст. 361 (Призывы к санкциям) УК РБ. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. В октябре 2022 года КГБ включил Почобута в в перечень лиц и организаций, «причастных к террористической деятельности».