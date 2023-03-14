Госдеп США: Лукашенко летал в Иран ради отношений Кремля с Ираном

Лукашенко посетил Иран в интересах Москвы и углубления отношений Кремля с Ираном, заявил представитель Госдепа США Нед Прайс

«Визит Лукашенко в Иран мы рассматриваем в определенной степени как углубление отношений между Ираном и Россией. В течение прошлого года мы часто делились нашей озабоченностью углублением отношений между Ираном и Россией. Мы говорили об этом с точки зрения оказания помощи в области безопасности как ту, что Иран оказывает России и наоборот, и мы также указывали как то, что Лукашенко предложил России, он, по сути, уступил свой суверенитет Кремлю, России», - заявил Нед Прайс, отвечая на соответствующий вопрос в ходе брифинга.

«Так вот, визит Лукашенко в Иран, в некотором смысле вы можете рассматривать как расширение углубляющегося партнерства между Ираном и Россией. Мы очень внимательно за этим следим. Эти оба – два сапога пара», и они частенько встречаются», - добавил он.