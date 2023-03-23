США назначат посланника по взаимодействию с оппозицией Беларуси

Соединенные Штаты рассматривают возможность назначения в ближайшее время спецпредставителя по взаимодействию с оппозиционными силами Беларуси, сообщил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы очень активно рассматриваем возможность движения вперед со специальным посланником. Я сейчас изучаю возможность того, чтобы старшее должностное лицо в Бюро по делам Европы совмещало обязанности с постом посланника <...>, взаимодействовало на высоком уровне с оппозицией", - сказал Блинкен.

Он выступал на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса. Глава внешнеполитического ведомства комментировал вопрос о взаимодействии с белорусской оппозицией по просьбе представляющей правящую Демократическую партию сенатора Джинн Шахин (от штата Нью-Гэмпшир), передает ТАСС.

Глава американского внешнеполитического ведомства не уточнил, когда именно следует ждать этого кадрового назначения. "Обещаю вам: очень скоро", - подчеркнул Блинкен, отвечая на дополнительный вопрос Шахин.