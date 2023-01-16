В Беларусь прибывают подразделения ВКС РФ – Минобороны

Минобороны Беларуси сообщило, что в Беларусь продолжают прибывать подразделения Воздушно-космических сил РФ для участия в совместном летно-тактическом учении.

"Для участия в совместном летно-тактическом учении вооруженных сил Беларуси и России на аэродромы Беларуси прибывают подразделения Воздушно-космических сил Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

В свою очередь, первый замгоссекретаря Совбеза РБ Павел Муравейко напомнил, что учения, в ходе которых будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО ВС РБ, пройдут с 16 января по 1 февраля..

«Учение носит исключительно оборонительный характер. Будут отрабатываться вопросы ведения воздушной разведки, отражения ударов средств воздушного нападения, авиационного прикрытия важных объектов и коммуникаций. Поэтому здесь нет ничего такого, что можно было бы изобразить в виде подтекста. Это учения по подготовке и слетанности наших совместных подразделений, которые проводятся в плановом порядке», - утверждает Муравейко.

Минобороны РБ также сообщило, что подразделение 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады в рамках слаживания белорусской и российской части региональной группировки войск приступило к выполнению ряда учебно-боевых задач.

«После совершения марша на 227-й общевойсковой полигон военнослужащие приступят к проведению контрольных занятий по предметам боевой подготовки», - сказано в сообщении.