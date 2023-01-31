Минобороны РБ сообщило о штабной тренировке командования региональной группировки войск

Минобороны РБ анонсировало штабную тренировку Объединенного командования региональной группировки войск, которая продлится одну неделю.

«В течение недели представители военных ведомств двух государств отработают вопросы совместного планирования применения войск на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет по теме: «Принятие решения на применение региональной группировки войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что группировка является очередным этапом подготовки к совместному оперативному учению «Щит Союза – 2023», которое пройдет на территории России в сентябре 2023 года.