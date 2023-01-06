Минобороны Беларуси сообщило о скорых совместных с РФ учениях ВВС

Минобороны Беларуси сообщило о наращивании региональной группировки войск Беларуси и России и информировало о скорых учениях летно-тактических учениях двух стран.

«В Республику Беларусь продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил Российской Федерации», - сообщило ведомство в четверг.

«…в целях повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, входящих в состав авиационного компонента РГВ(С), планируется проведение совместного летно-тактического учения. От российской стороны в данном мероприятии примет участие воинское формирование воздушно-космических сил», - также сказано в сообщении.

В пятницу, 6 января, ведомство отчиталось о проведении методического сбора с командирами рот сил специальных операций на базе 38-й Брестской десантно-штурмовой бригады.

«В ходе сбора был отработан ряд вопросов по различным направлениям. Особое внимание уделялось внедрению опыта СВО (военного вторжения в Украину – ред.) в процесс боевой подготовки с военнослужащими ССО», - сказано в сообщении.

«Среди актуальных вопросов, которым уделялось особое внимание, было направление тактической медицины, оказание первой помощи при различных ранениях и травмах, работа со средствами усиления, в смешанных боевых порядках, отработка засадных действий, работа с БЛА различного типа. Также отрабатывались мероприятия по работе с личным составом, который в ходе ведения боя впадал в боевой шок», - отмечается в сообщении.