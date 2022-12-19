Минобороны РФ объявило о батальонных тактических учениях в Беларуси

Прибывшие в Беларусь российские военные проведут батальонные тактические учения, сообщило Минобороны РФ.

"Окончательную характеристику боеспособности и боеготовности подразделений командование даст на завершающем этапе слаживания - после проведения батальонных тактических учений", - говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что российские военные на полигонах в Беларуси "продолжают курс интенсивной боевой подготовки".

"Занятия по боевой подготовке и боевому слаживанию подразделений Западного военного округа проводятся в дневное и ночное время. Темп боевого слаживания российских военнослужащих региональной группировки сил в Беларуси высокий", - сказано в сообщении.