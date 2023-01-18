Генпрокуратура РБ направила в суд дело в отношении Александра Данилевича

Генпрокуратура РБ направила в суд уголовное дело в отношении экс-адвоката Александра Данилевича, который помогал основателям Белорусского фонда спортивной солидарности Александре Герасимене и Александру Опейкину.

Власти инкриминируют Данилевичу пособничество в призывах к санкциям (ч.6 ст.16 и ч.3 ст.361) и содействие экстремистской деятельности (ч.1 ст.361-4) УК РБ.

«…обвиняемый с 9 августа 2020 года по 20 мая 2022 года, находясь в различных местах на территории Республики Беларусь, в том числе в Минске, путем дачи советов, указаний, предоставления информации, оказания иной помощи содействовал Александре Герасимене и Александру Опейкину в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности страны, в том числе применение мер ограничительного характера (санкций) в отношении Республики Беларусь, ее физических и юридических лиц», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

«Он же с 17 августа 2020 года по 1 марта 2021 года подготовил и отредактировал текст не менее трех обращений от представителей так называемых «стачечных комитетов», в которых изложил заведомо ложные сведения о политической, экономической, социальной ситуации в Республике Беларусь, нарушении прав работников, призывал руководство иностранной компании прекратить договорные отношения с белорусским контрагентом. Кроме того, Данилевич дал интервью экстремистскому интернет-ресурсу», - также сказано в сообщении.