Азербайджан намерен поставить Европе в 2023 году почти 12 млрд кубометров газа

Экспорт азербайджанского газа в 2023 году ожидается на уровне 24 млрд кубометров, из которых почти 12 млрд кубометров - в Европу, заявил в интервью местным телеканалам президент страны Ильхам Алиев.

Он напомнил, что в 2021 году Азербайджан экспортировал в Европу более 8 млрд кубометров газа, и добавил, что страна "становится серьезным игроком на газовом рынке, в том числе и на европейском рынке".

Глава государства также отметил, что после открытия в сентябре 2022 года интерконнектора Греция-Болгария азербайджанский газ поступает на болгарский рынок, а с 2023 года начались поставки и в Румынию, передает Интерфакс

"Ведутся работы над интерконнектором, который соединит общую систему с Сербией. И переговоры в том числе и с Сербией также начались. Мы также начали активные переговоры по газификации Албании, так как эта страна является только транзитной. В Албании не существует газовой сети, и это дело достаточно затратное. И мы в данном случае предложили свои услуги", - сказал президент и добавил, что сейчас обсуждается география газификации албанских городов.

1 октября Алиев говорил, что в 2022 году Европа получит до 11,5 млрд кубометров азербайджанского газа.

31 декабря 2022 года глава Минэнерго Азербайджана Пярвиз Шахбазов заявил, что с 31 декабря 2020 года страна экспортировала в Европу по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP) более 19,4 млрд кубометров газа.